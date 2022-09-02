لماذا تجدد القتال بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي؟

لم تشعر الجبهة بالإرتياح إزاء الثناء الدولي على "الهدنة الإنسانية" التي استمرت خمسة أشهر والتي سمحت لبرنامج الغذاء العالمي باستئناف عملياته في تيغراي وإن كان ذلك على نطاق محدود.

وتصر الجبهة على أن استمرار حصار الحكومة على الإقليم يرقى إلى استخدام الجوع كسلاح حرب وأن عمليات الإغاثة كانت غير كافية إلى حد بعيد.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه نجح في الوصول إلى "عشرات الآلاف" من الأشخاص وأنه كانت تلك مجرد بداية لكنها كانت أقل بكثير من إغاثة 4.8 مليون في الإقليم.

في رسالة مفتوحة إلى قادة العالم عشية اندلاع القتال قال زعيم الجبهة دبرصيون جبراميكائيل: "إننا نقترب بسرعة من النقطة التي نواجه فيها الموت بكل الأحوال لذلك نفضل أن نموت ونحن ندافع عن حقوقنا وكرامتنا".

تفتك المجاعة بأبناء تيغراي ولا أحد يعرف عدد الذين لقوا حتفهم، لكن تحقيقا أجراه فريق أكاديمي بقيادة بلجيكي في وقت سابق من هذا العام قدّر أن ما يصل إلى 500 ألف من سكان تيغراي لقوا حتفهم بسبب الجوع ولأسباب ذات الصلة منذ بدء الحرب في نوفمبر 2020 بعد انفجار الخلاف بين الحكومة الفديرالية وحكومة إقليم تيغراي التي تسيطر عليها جبهة تحرير شعب تيغري.

باستثناء طاقم تلفزيون فرنسي من قناة ARTE لم يدخل صحفي أجنبي إلى تيغراي منذ أن استعادت الجبهة السيطرة على معظم الإقليم في يونيو 2021.

لم يتمكن العدد القليل من عمال الإغاثة المسموح لهم بالدخول من جمع البيانات الأساسية عن وفيات الأطفال، حيث أقرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بأننا "لا نعرف" ما إذا كانت هناك مجاعة أم لا.

على المدى القصير يمكن أن تتفاقم الكارثة الإنسانية إذ توقفت حتى المساعدات المحدودة الآن ولن يتم حصاد المحاصيل القليلة لأكثر من شهر وسيؤدي القتال إلى مزيد من الدمار.

قصفت القوات الجوية الإثيوبية مدينة ميكيلي الأسبوع الماضي فأصابت روضة أطفال وقتلت سبعة بينهم ثلاثة أطفال بحسب الطاقم الطبي. ونفت الحكومة ذلك وأصرت على أنها تستهدف النقاط العسكرية فقط.

وتم الإبلاغ عن غارة جوية ثانية على ميكيلي ليلة الثلاثاء الماضي.

استولت الجبهة على 12 صهريج وقود للأمم المتحدة ، مما أثار إدانة غاضبة من قبل كبار المسؤولين الإنسانيين.

وقالت الجبهة أنها أقرضت الوقود للأمم المتحدة منذ بضعة أشهر وكانت تستعيده فقط ، لكن طريقة وتوقيت ما قامت به الجبهة يشير إلى أن الوقود لم يكن لتقديم خدمات روتينية كما زعم المتحدث باسمها.

زعم سلاح الجو الإثيوبي أنه أسقط طائرة تحمل أسلحة إلى تيغراي قادمة من الأجواء السودانية ونفت الجيهة ذلك تماماً.

ووردت تقارير عن تحركات كبيرة للقوات داخل إريتريا تقوم بها القوات الإريترية والإثيوبية في مواقع قريبة من حدود تيغراي. والتزمت الحكومة الإريترية بالصمت إزاء هذه الأخبار.

ووردت أنباء يوم الأربعاء عن اندلاع معارك في غرب تيغراي باتجاه الحدود مع السودان.

من خلال غبار المعارك تسربت أخبار عن وقوع معركة ضخمة في كوبو. أفادت مصادر جبهة تحرير شعب تيغراي بأن مقاتليها حققوا انتصاراً كبيراً على قوة هائلة من 20 فرقة و تم الاستيلاء على ترسانة هائلة والاسلحة والعتاد ولا يمكن التأكد من صحة هذا الإدعاء من طرف مستقل.

وتنفي الحكومة الإثيوبية تكبد قواتها أي خسائر. كما أصدرت تعليماتها إلى وسائل الإعلام بـ"إلتزام الحذر الشديد في تقاريرها وإدارة المعلومات في أوقات الأزمات لتعكس المصلحة الوطنية للبلد".

وقالت الحكومة أن قواتها أخلت كوبو فيما تشير التقارير الواردة من مدينة وولديا الواقعة على بعد 50 كيلومترا إلى الجنوب إلى عدم وجود أي قوات حكومية فيها. حتى الآن لم تحرك الجبهة قواتها جنوبا قائلة إنها لا تعتزم تكرار تقدم العام الماضي الذي وصل إلى مسافة 200 كيلومتر من العاصمة أديس أبابا.

ونفى المتحدث باسمها التقارير التي تفيد بأنها استولت على ولديا.

الموقف المعلن للجبهة هو أنها تريد دخول في محادثات سلام فورية. وعلى الرغم من أن لديها تحالفا معلناً مع جيش تحرير أورومو ، الذي يخوض حرباً شرسة ضد الحكومة الفديرالية في جنوب وغرب إثيوبيا، إلا أن الجبهة ليس لديها تحالف يمكن من خلاله حكم البلاد. ويميل معظم أبناء تيغراي إلى القتال من أجل موطنهم الأصلي.

في الوقت الراهن لا توجد مفاوضات سلام يعتد بها. فرغم مرور عام على تعيين الجنرال أوباسانجو وسيطاً بين الطرفين فإنه لم يحقق أن تقدم حتى الآن مما حدا ببعض الدبلوماسيين الأفارقة والغربيون إلى القول بهدوء إن موقف الجنرال لا يمكن الدفاع عنه رغم أنه لا يزال يحظى بدعم الحكومة الإثيوبية.

تعثرت المبادرة الأمريكية-الكينية في منتصف أغسطس عندما أُعلن عن فوز ويليام روتو في الانتخابات في كينيا وتغلب على المرشح الذي أيده كينياتا رايلا أودينجا.

المبادرة تتوقف على المشاركة الشخصية لكينياتا. ورغم أنه من المحتمل أن يكلف الرئيس روتو الرئيس السابق كينياتا برئاسة محادثات السلام لكن يظل هناك الكثير من عدم اليقين في السياسة الكينية قبل أن يحدث ذلك.

ويبدو أن الأمريكيين ليست لديهم "خطة بديلة". ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى العودة إلى المحادثات "دون أي شروط مسبقة" لكن من غير المحتمل أن يستجيب أي من الجانبين لمناشدته.

لا يريد آبي أحمد أن يبدو ضعيفًا على طاولة المفاوضات بعد الخسارة في ساحة المعركة وعادت أديس أبابا إلى الخطاب المتشدد ضد جبهة تحرير شعب تيغراي متهمة إياها بـ "الإرهابية".

تطالب الجبهة برفع الحصار الذي تصفه بجريمة حرب، كشرط مسبق لأي محادثات. وتصر على أنه لا ينبغي منح الحكومة الفيدرالية تفويضاً مطلقاً للتراجع عن الالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل.