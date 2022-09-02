القائم بأعمال السفارة الألمانية في موسكو يشارك في جنازة جورباتشوف غدا

يمثل القائم بالأعمال في السفارة الألمانية بموسكو جمهورية ألمانيا الاتحادية في جنازة رئيس الدولة السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين إن السفير الألماني جيتسا أندرياس فون جير لن يتمكن من حضور مراسم الجنازة المقررة غدا السبت بسبب اختبار كورونا إيجابي. وأوضح المتحدث أن ممثل المراسم في السفارة سيحل لذلك محله.

وتوفي جورباتشوف في موسكو يوم الثلاثاء الماضي عن 91 عاما. ومن خلال سياساته الإصلاحية، كان رئيس الاتحاد السوفيتي السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام يعتبر أحد آباء الوحدة الألمانية ورائدا في إنهاء الحرب الباردة.