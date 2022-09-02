رئيس كازاخستان: ننتهج سياسة خارجية سلمية ومنفتحة لتطوير علاقات ودية

قال رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إن بلاده تنتهج سياسة خارجية سلمية ومنفتحة تهدف إلى تطوير علاقات ودية ومفيدة مع مختلف الدول وخاصة دولة الكويت.

وأعرب توكاييف خلال تقديم سفير الكويت لدي كازاخستان عمر الكندري أوراق اعتماده اليوم الجمعة، بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن أمله في أن تتوج علاقات بلاده مع تلك الدول في تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة في مختلف المجالات بما يعزز تلك العلاقات وينهض بها.

ومن جانبه، أكد سفير الكويت في كازاخستان حرص دولة الكويت على تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات بما يحقق صالح البلدين والشعبين الصديقين.