إبداع الإسكندرية يحتفل باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي

نظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، في مقره بوسط الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، بالتعاون مع مؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا.

وتضمنت الاحتفالية معرضا للصور الفوتوغرافية، بمشاركة الفنانين عبد الله إسلام ، وأحمد قاسم ، وعبد القادر علام ، وآمال عجلان، وبسمة ممدوح ، وداليا فريد ، ودينا جودت، ودينا علي ، ودينا مصطفى، وإيمان الديب، وإيمان عرب، وإياد السيد، وحنان المحمودي، وهبة حمزة، وهشام رجب، وهشام أبوالنجا ، وهوفسيب أوهنيان، ولوى زيدان، ومحمود عبدالوهاب، ومروة الشاذلي، ومروة الطوخي، ومحمد فتحي، ومحمد يحيى، ومحمد حلاوة ، ومحمد محمود، ومحمد ناجي، ومنة الله محمد، وناهد إسماعيل، ونورهان علام، وشرين السيد، وسهى عميرة، وسوزان محمد، وتامر سليم، وسام ممدوح، وياسمين القاسم، وياسمين الشرما.

كما تضمنت الاحتفالية تكريما لمجموعة من المصورين الفوتوغرافيين، بهدف تشجيعهم على متابعة التصوير الفوتوغرافي كمهنة لهم، إلى جانب اختيار الفنان مصطفى الشرشابي شخصية للعام.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية بهدف خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.