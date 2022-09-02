أنجولا تعتزم بيع حصص في شركتي سونانجول وإندياما بحلول عام 2027

تعتزم أنجولا استكمال بيع حصص في شركة النفط الوطنية "سونانجول إي بي" وشركة "إندياما" للماس، في غضون السنوات الخمس المقبلة، طبقا لرئيس وكالة إدارة الأصول الحكومية.

كانت الشركتان من بين أكبر 195 شركة وأصول مملوكة للدولةحددتها الحكومة في بادئ الأمر للتخلص منها بين عام 2019 وهذا العام، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأدى ظهور جائحة كورونا إلى تأجيل العملية وتم تعديل عدد الأصول إلى 178.

وقال باتريسيو فيلار، رئيس معهد "إدارة الأصول ومشاركات الدولة" والقوة الدافعة وراء برنامج الخصخصة، في مقابلة في مدينة /لواندا/، عاصمة أنجولا الأسبوع الماضي "لا نعرف ما إذا كانت سونانجول، سيتم خصخصتها في عام 2023 أو عام 2024 أو عام 2025"

وأضاف "ما يمكنني ضمانه هو أنه إذا كان السوق جاهزا، فإنه سيتم خصخصة /سونانجول/ و/إندياما/" خلال ولاية الحكومة الجديدة التي تبلغ خمس سنوات".

وجدد فيلار التزام الحكومة ببيع 30% من شركة "سونانجول"، في نهاية المطاف، لكنه قال إن البيع يمكن أن يتم على عدة مراحل، والشروط مازالت قيد دراسة".