يلتقي نادي تشيلسي مع وست هام يونايتد غدًا السبت، في منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى تشيلسي إلى تحسين نتائجه عقب الهزيمة الأسبوع الماضي أمام ساوثهامبتون 2-1.

وأكد توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي، أن الجميع يتحمل المسئولية في نتائج البلوز السلبية سواء اللاعبين أو الجهاز الفني.

وقال توخيل: "لا يوجد أحد يلام على النتائج الأخيرة، نحتاج إلى بناء هذا الفريق".

وأضاف: "بالنسبة لي، كان الأمر أكثر أهمية أن أقوم به اليوم من حيث التحدث مع اللاعبين، ثم سنذهب اليوم للتأثير على موقفنا والوصول إلى المستوى المطلوب للمنافسة على مستوى أعلى".

وواصل: "قبل أن نتحدث عن التحدي، يجب أن نكون مستعدين للمنافسة من أجل الفوز أمام وست هام. لقد تم خسارة الكثير من النقاط بالفعل للحديث عن الأشياء الكبيرة. نحن بحاجة إلى حدوث تحول وتغيير في الفريق".