ثقافة المنيا تشارك في العرض «حكايات شارع الصابحة» بالمسرح التجريبى

أعلن خالد إسماعيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، أنه في إطار نشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الفنية للمسرح، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدورة الـ29 بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والذي يقام للعام الثاني، حيث يشارك فيه فرع ثقافة المنيا، بالعرض المسرحى "حكايات شارع الصابحة".



وجاءت العروض المشاركة بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى التى تمثل محافظة المنيا هى "حكايات شارع الصابحة لفرقة قصر ثقافة المنيا، والعرض المسرحى" تأليف إكرام بشري، غناء زياد محمد حسن، صوت عبد الرحمن سيد، إخراج أسامة طه على مسرح محافظة المنيا، خلال الفترة من ١ إلى ٤ سبتمبر ٢٠٢٢ الجارى.



وتدور فكرة النص عن شارع الصابحة أقدم شوارع مدينة ملوي والنماذج البشرية الحقيقية التى كانت تعيش فى العقود الـ5 الأخيرة وتعكس من خلالها روح الشارع المصري فى تلك الفترة، والرؤية الإخراجية حيث يعتبر الممثل هو العنصر الرئيسى فى العرض، ويعتمد التمثيل فى العرض على المزج بين الحكى والتمثيل، وسهولة التنقل بينهما وتدريب الممثل على الغناء الفلكلوري القديم والتعبيري بشكل فردي وجماعى وكذا فنون التعبير الحركى.