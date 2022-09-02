تعثر شحنات القمح الروسية وسط زيادة صادرات أوكرانيا

تكافح روسيا من أجل تصدير محصولها القياسي من القمح، في حين يدعم فتح ممر آمن زيادة صادرات الحبوب من أوكرانيا، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر على بداية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة بأن الشحنات القادمة من روسيا في يوليو وأغسطس، أول شهرين من الموسم الجديد، انخفضت بنسبة 22 % لتصل إلى 3ر6 مليون طن، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات أوردتها شركة "لوجيستيكس أو إس".



واستأنفت أوكرانيا الشهر الماضي تصدير الحبوب، حيث صدرت 5ر1 مليون طن من الغذاء عبر ممرات تم تحديدها بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.



ورغم أن الشحنات القادمة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تزيد قليلا على ربع حجمها قبل الحرب، تأمل الحكومة في زيادتها خلال الأشهر المقبلة.



وعلى النقيض من ذلك، تعزز الوتيرة البطيئة لصادرات القمح من روسيا الضغط على الإمدادات العالمية، وسط الأضرار التي سببها الجفاف على المحاصيل في أماكن أخرى من العالم.