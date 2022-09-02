محطتان جديدتان لمعالجة مياه الصرف الصحي بالطود في الأقصر ضمن حياة كريمة

قال الدكتور محمد رزق، رئيس مدينة الطود بالأقصر، إن الدولة بدأت حاليًا الشروع في إقامة محطتين جديدتين لمعالجة الصرف بالمدينة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الهادفة لتطوير الريف المصري في الجمهورية الجديدة.

وأوضح رزق، لـ"الشروق" أن أولى المحطتين سيتم إنشائها بناحية قرية العديسات قبلي بالمدينة، وستقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي لقرى المعلا، الشغب، والدبابية بمركز إسنا، بالإضافة إلى قريتي العديسات قبلي والعديسات بحري الطود، وذلك ضمن المبادرة بتمويل أحد البنوك الدولية المتعاونة مع الدولة في مشروعاتها الخدمية.

وأضاف رزق، أنه تم بداية الشهر الماضي بالفعل الشروع في أعمال الرفع المساحي لقطعة الأرض المخصصة لإنشاء المحطة والتي تبلغ مساحتها 68 فدان، وهي من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وتم تخصيصها هذا العام لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بغرض إنشاء المحطة وتم تسلمها في أوائل أغسطس الماضي.

وأشار إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض أخرى من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة المحطة الثانية وهي بناحية قرية العديسات بحري بالمدينة، وتسلمتها أيضًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وبدأت بالفعل إدارة شبكات الأقصر تنفيذ أعمال الرفع المساحي لها بداية الشهر الماضي.

ونبه رئيس المدينة، إلى أن المحطة الثانية تنشأ بغرض معالجة مياه الصرف الصحي أيضًا وتجميع المياه القادمة من محطات أبو حروقة، نجع العمدة، نجع مسلَّم، ومحطة حسين حسن، وجميعها بمدينة الطود، وتبلغ مساحة المحطة 19 فدان تم تخصيصها هذا العام لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.