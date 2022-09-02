فيتنام تستعد للانضمام إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

أعلنت الشرطة الفيتنامية اليوم الجمعة، أنها مستعدة للانضمام إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "فيتنام بلس" المحلية أن وفدا فيتناميا برئاسة نائب وزير الأمن العام نجوين دوي نجوك يشارك حاليا في مؤتمر القمة الثالث لقادة ورؤساء الشرطة بالأمم المتحدة الذي ينظم حاليا في الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر الجاري.

وخلال هذا المؤتمر، بعث الوفد برسالة مفادها أن فيتنام مستعدة للانضمام إلى قوات حفظ السلام الدولية.

وسلط الجانب الفيتنامي في خطاب ألقاه الضوء على أولوياته في المستقبل القريب، بما في ذلك التمسك بسيادة القانون، ليس فقط في الداخل ولكن أيضًا المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية التي تعد فيتنام عضوًا فيها؛ ودعم الإنسانية في التعبئة الجماهيرية من أجل الأمن والنظام الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة، أن وزارة الأمن العام الفيتنامية اقترحت أيضًا أن ترسل الأمم المتحدة خبراء إلى فيتنام للمساعدة في تدريب الأفراد على عمليات حفظ السلام بالإضافة إلى المعدات.

وناقش المشاركون في الحدث الاستجابة للتحديات التي تواجه السلام والأمن والتنمية المستدامة في السياق الحالي، وتعزيز الالتزامات بإرسال الشرطة إلى أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم في إطار مبادرة العمل من أجل حفظ السلام وخطة عام 2030 والتنمية المستدامة.