الرئاسة الروسية: بوتين لن يفتح حسابا شخصيا على «تيك توك»

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لفتح حساب في موقع "تيك توك" على غرار زعيم حزب "إيطاليا إلى الأمام" سيلفيو برلوسكوني .

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الجمعة،ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم إعادة النظر في وجهة نظره بشأن هذه المسألة والتفكير أيضا في فتح حساب شخصي - "لا، لا يخطط الرئيس لذلك" .

وفي شأن متصل، قال بيسكوف "إن الكرملين على علم بوجود كتاب "طريق بوتين" لرفائيل حسينوف، ولكن من غير المرجح أن يقرأه الرئيس فلاديمير بوتين بسبب ازدحام جدول أعماله".

وأضاف "هذا ليس أول كتاب يتحدث عن بوتين، والرئيس بوتين نفسه تحدث مرارا عن موقفه من الكتب، التي تتحدث عنه، حيث أكد أنه لم يقرأ أيا منها".