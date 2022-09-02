الصين تتهم الغرب بالتلاعب ونشر الأكاذيب بعد نشر تقرير للأمم المتحدة عن الأويغور

اتهمت الصين الغرب بالتلاعب المنهجي وبنشر الأكاذيب، وذلك في أعقاب نشر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما وصفته بكين بالتقرير "الزائف وغير القانوني" بشأن وجود أدلة على ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في إقليم شينجيانج الصيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، يوم الخميس، إن الدول الغربية ضغطت على المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، من أجل نشر التقرير.

وأفاد التقرير المثير الذي صدر في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، قبل 10 دقائق فقط من انتهاء فترة عمل باتشيليت في منصبها، بأن "حجم الاعتقالات التعسفية والتمييزية ضد أفراد (أقلية) الأويغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة... قد تعتبر جرائم دولية، وتحديدا جرائم ضد الإنسانية".

واستنتج التقرير أنه خلال الفترة منذ عام 2017 وحتى عام 2019، وربما بعد ذلك، حرم هؤلاء الأشخاص من الحقوق الأساسية.

وقالت جماعات حقوق الإنسان والأويغور الذين فروا من الصين إنه تم وضع مئات الآلاف من أقلية الأويغور وغيرهم من أفراد الأقليات في معسكرات لإعادة التأهيل القسري.

وقال وانج وين بين إن هدف الغرب هو عزل الصين من خلال "التلاعب السياسي".وأضاف أنه مع ذلك فإن ذلك التكتيك محكوم عليه بالفشل. وأوضح أن الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة ودول أخرى مرارا هي "كذبة القرن".

ووصفت الولايات المتحدة محتويات التقرير بأنها مروعة. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس: "ترحب الولايات المتحدة بهذا التقرير المهم الذي يصف بشكل رسمي المعاملة المروعة والانتهاكات الجسيمة في حق الأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية".

ويصف تقرير الأمم المتحدة استخدام الاحتجاز التعسفي في شينجيانج على نطاق واسع. كما وردت تقارير موثوقة عن حدوث اغتصاب، لكن لم يتم التأكد من مداها، بحسب التقرير.

وفي حين أنه لا يمكن تحديد العدد الدقيق للأشخاص المتضررين، فإن المكتب استشهد بمصادر قالت إنه ربما تم احتجاز ما يصل إلى مليون شخص.

وتحدث مكتب الحقوق إلى أفراد قالوا إنهم تحت حراسة مسلحين ولم يسمح لهم بمغادرة منشآت الاحتجاز، بما يتناقض مع روايات الحكومة الصينية.

وقالوا إن اتصالهم بأسرهم محدود أو معدوم، وأنه تم إجبارهم على التحدث بإيجابية عن وضعهم خلال المقابلات.

وقالت الأمم المتحدة إن تعريفات الإرهاب والتطرف التي استخدمتها بكين لتبرير أعمالها في المنطقة غامضة، ولا توجد ضمانات لحماية المعتقلين من الانتهاكات.

وكان من المفترض أن ينشر تقرير الأمم المتحدة العام الماضي لكن باشيليت أجلت إصداره لأنها كانت تتفاوض مع بكين للسماح لها بالسفر إلى شينجيانج.

وجرت الزيارة أخيرا في يونيو بشروط تمكن باشيليت ومكتبها من تحديد المكان الذي ستذهب إليه وإلى من ستتحدث إليه دون إشراف من السلطات.

وقال مكتبها إن الصين وافقت على المطالب. وسافرت باشيليت إلى شينجيانج، لكنها امتنعت في نهاية الرحلة عن انتقاد تصرفات الحكومة الصينية في المنطقة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية لها.

ومع ذلك ، يبدو أن باشيليت تعرضت أيضا لضغوط هائلة بسبب التقرير. وقالت إن مجموعة من 40 حكومة أرسلت لها رسالة تحثها على عدم نشره.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أجنيس كالامارد إن التقرير كشف "حجم وشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في شينجيانج".

وتابعت كالامارد:"لا شك في أن الحكومة الصينية قاتلت بشدة للضغط على الأمم المتحدة لإخفائها"، مضيفة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب أن ينشئ آلية مستقلة للتحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي.

وتولت باشيليت أعلى منصب حقوقي في الأمم المتحدة في 2018، لكنها لم ترشح لولاية ثانية. ولم يعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خليفة لها حتى الآن.