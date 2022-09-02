زيلينسكي: القوات الروسية منعت وسائل الإعلام الأجنبية من دخول محطة زابوريجيا النووية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا لم تسمح لأفراد الصحفيين المصاحبين لفريق المفتشين النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وتابع زيلينسكي في خطابة الليلي عبر الفيديو ليل يوم الخميس" أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافئيل جروسي كان قد وافق على أنه سوف يسمح للصحفيين الأوكرانيين والدوليين بالسفر مع البعثة إلى محطة الطاقة النووية التي تحتلها روسيا في جنوبي أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه ومع ذلك، عندما وصل فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع ظهيرة يوم الخميس، لم يسمح " المحتلون" الروس للصحفيين بالدخول إلى المنطقة.

وتم دعم هذا الإدعاء بمشاهد ظهرت على التلفزيون الحكومي الروسي للبيان الصحفي لجروسي أمام المحطة النووية، والذي كانت الميكروفونات الوحيدة المرئية خلاله هي لمنصات إعلامية روسية. وقام جروسي لاحقا بنشر تسجيل فيديو خاص به عبر تويتر في وقت لاحق.

وقال زيلينسكي إنه أمل في أن تسمح البعثة مع ذلك باستخلاص نتائج موضوعية بشأن الوضع، قبل أن يكرر دعوته إلى النزع التام للسلاح من الموقع.

واختتم زيلينسكي حديثه قائلا: "هذا هو هدف الجهود الأوكرانية والدولية".