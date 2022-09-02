مجلس الأمن يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار.

وذكر المجلس - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 أغسطس الماضي، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى، وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام".

ودعا البيان إلى الهدوء وضبط النفس ورحب بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف، مطالبا الجميع بحل خلافاتهم السياسية سلميا، واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي، وتجنب العنف.