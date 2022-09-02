رئيس مدينة المنيا: تحرير 57 محضرا تموينيا متنوعا خلال 15 يوما

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على مواصلة الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لمراقبة الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.



وأكد محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، التنسيق مع مديرية التموين، وكذلك المتابعة المستمرة للأسواق لتقديم منتج مطابق للمواصفات وأمن على صحة المواطن وبجودة عالية، مشيرا إلى أنه تم تحرير ٥٧ محضرا تموينيا خلال عدد من الحملات الرقابية على الأسواق خلال النصف الأخير من أغسطس ٢٠٢٢.



وتنوعت ما بين ٤٢ محضرا على المحال التجارية والأسواق، ٢٣ محضر عدم وجود شهادات صحية، محضر غلق البقالة التموينية فى أوقات العمل المحددة ، ٧ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ١١ محضرا منتجات غير مطابقة للمواصفات.



كما تحرر ١٥ محضرا للمخابز البلدى تنوعت بين ١٢ محضر عدم نظافة أدوات العجين، محضرين نقص وزن، محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.