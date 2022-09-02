مصدر بالنقل يكشف ملابسات حادث قطار الشرقية

قال مصدر بوزارة النقل إن المكروباص الذي تعرض لحادث تصادم مع قطار أمام مزلقان قرية اكياد البحرية مركز فاقوس حدث في مكان غير مخصص للعبور، منوها بأن حوادث المعابر غير الشرعية على شريط السكة الحديد متكررة بسبب سلوك البعض بعدم الالتزام بأماكن العبور.

وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن القطار فوجئ بمحاولة الميكروباص عبور شريط السكة في منطقة غير مخصصة بالعبور، ولم يستطع قائد القطار إيقافه بسبب سيره بسرعته المخصصة على السكة مما أدى لاصطدامه بالسيارة.

يذكر أن حادث تصادم وقع بين قطار وسيارة ميكروباص اليوم، ناحية كوبري عبد السلام ناحية قرية أكياد البحرية بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وأسفر عن 3 وفيات و9 إصابات.