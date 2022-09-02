فيفا ويويفا يدينان الهجوم علي مقر الاتحاد التركي لكرة القدم

أدان الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم، الهجوم الذي تعرض له مقر الاتحاد التركي أمس الخميس دون أن يسفر عن إصابات .

وقال الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة :" حدث عمل مرعب من أعمال العنف المسلح ضد أفراد وممتلكات الاتحاد التركي لكرة القدم في مقره في اسطنبول."

وأضاف :"على الرغم من أننا نشعر بالارتياح لأن هذه الأعمال لم تسفر عن وجود أية إصابات، إلا أننا في غاية الأسف لأنه لا يزال هناك أشخاص يرتكبون مثل هذه الجرائم دون احترام لحياة الإنسان أو سلامته".

وتابع البيان المشترك : "يدين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا العمل العنيف، كما يعبر كلاً منهما عن دعمه الكامل لـلاتحاد التركي لكرة القدم وموظفيه في هذا الوقت العصيب".

وأوضح البيان :"العنف مرض لا يمكن التسامح معه بأي شكل من الأشكال".