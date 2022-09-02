الجارديان: الليبيون فقدوا الثقة في الطبقة السياسية

ويضيف أن باشاغا يحكم المنطقة الشرقية في ليبيا، منذ نحو 6 أشهر، بدعم من خليفة حفتر، بينما تسيطر حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة على المنطقة الغربية في ليبيا، منذ سقوط نظام القذافي عام 2011.

ويشير وينتور إلى أن تصريحات دي لورانتيس، جاءت خلال اجتماع لتقييم الوضع في ليبيا، في مجلس الأمن الدولي، جرت الإثنين، وقدم خلالها الرجل رؤية مظلمة لما يجري في البلاد.

وقال دي لورانتيس إن الليبيين" يفقدون الأمل في أن بلادهم ستتحرر من الفساد والنفوذ الأجنبي، وبأن الميليشيات المسلحة ستتحد، والمرتزقة، والمسلحين الأجانب سينسحبون، فالشعب محروم من الخدمات العامة الأساسية، في الوقت الذي لا يتم فيه توزيع عائدات قطاع النفط بالشكل المناسب للشعب، لكن بشكل يحابي الفصائل المختلفة، والميليشيات الموالية لها، وهو ما يشكل سرقة لثروات البلاد".

الإيغور

ونبقى في الجريدة نفسها، ومقال لجيمس ماكموراي، الباحث في علوم الأنثروبولجيافي جامعة ساسيكس البريطانية، بعنوان " تقرير الأمم المتحدة حول الأويغور، كاد ألا يرى النور بفضل الصين".

يقول ماكموراي، إنه قبل دقائق فقط من انتصاف ليلة الخميس، وبعد جهد مكثف يوم الأربعاء لتتويج عمل استمر 4 سنوات لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كانت ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، تترقب الدقائق المتبقية على الموعد المنتظر لانتهاء التقرير الخاص بالانتهاكات بحق الإيغور المسلمين، في إقليم شينغيانغ في الصين.

ويضيف أن الأمور لم تكن محسومة حتى اللحظات الأخيرة قبل نشر التقرير فعليا، وكان البعض يردد أن باشليت ستنهي فترة خدمتها قبل أن يظهر التقرير للنور، وذلك رغم المطالبات المتعددة لإنهاء التقرير في اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي شاركت فيه عدة دول وعلى رأسها بريطانيا، ومندوبتها لدى المجلس، ريتا فرينش، والتي طالبت بشكل مباشر بإعلان نتائج التقرير.

ويوضح الكاتب أنه بالنسبة للمهتمين بقضية شينغيانغ، فعدم اليقين أمر معتاد، فرغم تأكيد باشليت أن التقرير سينشر، إلا أن كثيرين كانوا يشككون في رغبتها في تحدي الصين، خاصة بعد زيارتها قبل نحو 4 شهور لبكين، في أول زيارة لمفوض سامي لحقوق الإنسان، للصين على مدار عقدين من الزمن.

فالبيان الختامي للزيارة، والذي أصدرته المفوضية، لم يأت من قريب أو بعيد على ذكر الانتهاكات بحق الإيغور، أو السكان الآخرين في شينغيانغ.

ويرى ماكموراي، أن فشل باشليت في تحدى الصين يعد أمرا لا مفر منه رغم مطالبتها بنشر مراقبين بتصريحات غير مقيدة في الإقليم الصيني، منذ الأيام الأولى لتولي منصبها، لكن هذه المطالب واجهتها بكين برفض متكرر، مؤكدة أن زيارات المراقبين ستتم فقط بترتيب مسبق، وستكون مقيدة بشكل كبير.

ويقول الكاتب إن التقرير نفسه مؤلم، رغم اعتماده على المستندات الحكومية الصينية، إلا أن مقابلات المفوضية مع جانب من الضحايا، الذين تمكنوا من الفرار خارج الصين، وعمليات التوثيق الأكاديمية التي وردت فيه، توضح إلى حد كبير وجود نهج مستمر من التعذيب وسوء المعاملة بحق الإيغور منذ عام 2017 بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

ويواصل ماكموراي، القول إن التقرير يعتبر أن "هذه الانتهاكات ربما تنحدر إلى مرتبة الجرائم بحق الإنسانية، وهو الأمر الذي انعكس على الجهد الكبير الذي بذلته الصين لمنع صدوره"، علاوة على ردها عليه وعلى نتائجه، معتبرة أنه "بني على معلومات مغلوطة وأكاذيب".