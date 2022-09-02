مصرع 5 أشخاص وإصابة 46 جراء انقلاب أتوبيس بطريق «الجلالة - السويس»

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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 46 آخرون في حادث انقلاب أتوبيس، بطريق السويس - الجلالة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، تلقت إخطارا، اليوم الجمعة، من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث إنقلاب أتوبيس بطريق الجلالة - السويس.

وعلى الفور، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بالدفع بأكثر من 50 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

ومن جانبها، أعلنت مستشفى السويس العام حالة الطوارىء لاستقبال المصابين واستدعت كافة الأطباء من كافة التخصصات المختلفة وفتح غرفة عمليات للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي.