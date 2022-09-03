استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وسجلت كينيا 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 338 ألفًا و 214 حالة والوفيات إلى 5673 حالة وفاة

وسجلت فرنسا 27 ألفا و 358 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و 509 آلاف و961 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 154 ألفا و 93 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 42 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و110 آلاف و 539 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة

وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 437 إصابة وصفر وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 814 ألفًا و 435 إصابة والوفيات إلى 9760 حالة

وسجلت صربيا إجمالي الإصابات إلى مليونين و279 ألفا و485 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و672 حالة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 ألفا و 158 إصابة و 91 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و907 آلاف و413 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 175 ألفا و754 حالات وفاة.

وفي أسبانيا، سجلت السلطات الصحية 3163 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 13 مليونا و352 ألفا و19 إصابة مؤكدة، كما سجلت 68 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 112 ألفا و 804 حالات وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2724 إصابة و 5 حالات وفاة وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 5 ملايين و 425 ألفا و 891 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و 865 حالة وفاة.

وسجلت هولندا 1208 إصابات ووفاة شخصين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و388 ألفا و688 مصابا والوفيات إلى 22 ألفا و605 وفيات .

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 6925 إصابة و35 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و 522 ألفا و 295 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و 543 حالة وفاة.