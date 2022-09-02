 رئيس الأركان اليمني يتعهد باستمرار قتال الحوثيين واستعادة الدولة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الأركان اليمني يتعهد باستمرار قتال الحوثيين واستعادة الدولة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:25 ص

تعهد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير حمود بن عزيز بمقاتلة مليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة الدولة اليمنية.
وأكد الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، أن وحشية مليشيات الحوثي لن تمنع من استعادة الدولة اليمنية وسيادتها المسلوبة.
وأضاف بن عزيز أنه مخطئ من يظن أن الوحشية الحوثية الإيرانية الممارسة بحق الشعب اليمني من قتل وتشريد وتدمير لحياة الملايين من الناس واستعراض وهمي متكرر بالسلاح الإيراني سيمنع من استعادة الدولة واسترداد السيادة، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي مجرد أداة إيرانية سيتم القضاء عليها.


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