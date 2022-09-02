 رئيسة الحكومة التونسية تتسلم من الأمين العام لاتحاد الشغل تقريرًا حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسة الحكومة التونسية تتسلم من الأمين العام لاتحاد الشغل تقريرًا حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 1:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 1:28 ص

تسلمت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، من الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تقريرًا حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة الراهنة والذي أعده عدد من خبراء الاتحاد.
وذكرت رئاسة الحكومة التونسية -في بيان مساء اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال استقبال بودن لأمين عام الاتحاد بقصر الحكومة بالقصبة.
وأوضح البيان أن اللقاء مثل فرصة للحديث حول تقدم المفاوضات القائمة بين الحكومة ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل.
كانت بودن والطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، قد وقعوا، في أغسطس الماضي، على عقد اجتماعي هو عقد المثابرة لمجابهة التحديات الاستثنائية الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني.

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