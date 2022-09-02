الرئيس الأوكراني يرحب بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رحب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بزيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباريجيا النووية اليوم الخميس.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن زيلينسكي انتقد في الوقت نفسه ما سماه "كل استفزازات الجيش الروسي" في مدينة إنيرهودار وفي المحطة.

وفي رسالته اليومية بالفيديو، قال زيلينسكي إنه "من المؤسف أن يحاول المحتلون تبديل مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أمر ضروري حقاً، إلى جولة غير مثمرة في المحطة، وأنا على ثقة من أن هذا لن يُسمح بحدوثه"، حسب تعبيره.

وأضاف الرئيس الأوكراني "لدينا معلومات محددة تفيد بأن روسيا قامت بالكثير من الأشياء الساخرة من أجل خداع بعثة (الوكالة)، بما في ذلك ترهيب سكان مدينة إنيرهودار".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه "لم يتم دعم اتفاق يسمح للصحفيين المستقلين بمرافقة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".