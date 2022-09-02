نشطاء مناخ يدخلون مجلس العموم البريطاني

دخل نشطاء من جماعة "اكستنشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) مجلس العموم البريطاني، ووقفوا حول كرسي رئيس المجلس.

وبعد محاصرة الكرسي، رفع المتظاهرون لافتات، وقالوا إنهم قرأوا خطابا، يطالب بعقد اجتماع لجمعية المواطنين حول قضايا المناخ، وهي هيئة ديمقراطية غير حكومية تقدم توصيات حول السياسة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

كما وضعت المجموعة أيضا على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) صورا للافتات أخرى، معروضة ومرفوعة، داخل وخارج "قصر وستمنستر".

وأضافت بلومبرج أنه يتم الآن داخل البرلمان تلاوة خطاب، يطالب باجتماع جمعية المواطنين الآن، وأضاف "نحن في أزمة.لا يمكننا المضي قدما على هذا الحال ".

ورفع عضوان من المجموعة لافتات تقول: "دعوا الشعب يقرر. اعقدوا جمعية المواطنين الآن".