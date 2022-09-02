 الزمالك عن مواجهة الهلال: تاريخ من المواجهات المثيرة مع الأشقاء - بوابة الشروق
الجمعة 2 سبتمبر 2022 8:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

الزمالك عن مواجهة الهلال: تاريخ من المواجهات المثيرة مع الأشقاء

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 8:32 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 8:32 م

بدأ نادي الزمالك، في التحضير لمواجهة الهلال السعودي التي تقام يوم التاسع من سبتمبر الجاري على ملعب لوسيل في قطر.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر نشر الزمالك تغريدة تحمل فيديو لآخر مواجهة بين الفريقين على مستوى  البطولة العربية للأندية بمسماها القديم دوري أبطال العرب والتي كانت في عام ٢٠٠٤.

واستعرض الزمالك أهداف المواجهة وفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، علما بأن قائد الفريق الحالي محمود عبدالرازق شيكابالا كان ضمن صفوف الزمالك انذاك. 

 

 

https://twitter.com/ZSCOfficial/status/1565766300005289984?t=D7oaGVuaD_v17pXfNxK15w&s=19


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك