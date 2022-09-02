حكومة جبل طارق: سحب النفط من ناقلة معطوبة قبالة الساحل

أعلنت حكومة إقليم جبل طارق عبر موقع تويتر اليوم الجمعة أنه تم سحب قرابة نصف كمية زيت الوقود الثقيل على متن ناقلة كانت اصطدمت بناقلة غاز طبيعي مسال قبالة ساحل الإقليم في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وتم سحب قرابة 200 طن من زيت الوقود الثقيل من الناقلة المتضررة "أو إس 35" التي ترفع علم توفالو بحلول صباح اليوم الجمعة.

وكانت الناقلة تحمل إجمالي 492طنا من الوقود على متنها، عندما اصطدمت بناقلة الغاز الطبيعي المسال في ساعة متأخرة ليلة الاثنين الماضي.

وتسربت كمية كبيرة من النفط من "أو أس 35" رغم بذل جهود لمنع حدوث تسرب. وبدن الناقلة غير مستقر ويهدد بالانشطار إلى نصفين.

وظهرت بقع نفطية طولية على شواطئ إقليم جبل طارق، وفقا لإذاعة جي بي سي المحلية.

وإقليم جبل طارق منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني، على الطرف الجنوبي لإسبانيا.

وحذر نشطاء البيئة من التداعيات حال تعذر سحب الوقود في فترة زمنية قصيرة. وتقول حكومة جبل طارق إن عملية إنقاذ يمكن أن تستغرق أسبوعا.

ورغم عدم تحديد سبب التصادم بعد، صرح رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو للإذاعة الإسبانية "أر في في إي "بأن القبطان لم ينصت لتعليمات رئيس الميناء. وذكرت الشرطة أنه تم القبض على أحد أفراد طاقم الناقلة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.