شركة الطاقة النووية الأوكرانية تتهم روسيا بالكذب بشأن محطة زابوريجيا

أعربت شركة الطاقة النووية الأوكرانية، أنرجواتوم، عن شكوكها اليوم الجمعة، في أن تلقي بعثة الخبراء النوويين الدوليين الضوء على النشاط الروسي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقالت الشركة عن روسيا عبر تليجرام "المحتلون يكذبون ويقومون بتزوير الحقائق والأدلة".

ولم يمسح لبعثة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول مركز الأزمات بالمحطة حيث تتمركز القوات الروسية حاليا.

وتحاول روسيا تجنب تفتيش المحطة بأي ثمن.

ووصلت بعثة الوكالة الدولية إلى محط زابوريجيا لتقييم الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وليس من الواضح إلى متى سوف يظل فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال مدير عام الوكالة رفائيل جروسي إنه يود إنشاء "بعثة دائمة" في المحطة، غير أنه أوضح في بيان نشرته أنرجواتوم اليوم الجمعة، أن الخبراء سوف يظلون في الوقت الحاضر حتى بعد غد الأحد، أو حتى يوم الإثنين.

يشار إلى أن محطة الطاقة النووية هي الأكبر في أوروبا حيث تضم ستة مفاعلات، بإجمالي إنتاج 5700 ميجا وات. وحتى قبل بدء الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي، كان يعمل بالمحطة أكثر من عشرة آلاف شخص.