ممثل تجاري روسي: المغرب أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا بعد مصر والجزائر

أفاد الممثل التجاري الروسي لدى المغرب أرتيوم تسينغامزغفريشفيلي، بأن الصادرات الروسية إلى المملكة المغربية في النصف الأول من عام 2022 تضاعفت.

وقال الممثل التجاري الروسي، لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة، إن بلاده واصلت زيادة إمداداتها من المنتجات إلى المغرب في عام 2022 وهو ما أبرزته نتائج النصف الأول من العام الحالي، حيث تضاعفت الصادرات إلى المملكة على أساس سنوي؛ لتصل إلى أكثر من 950 مليون دولار؛ مما أدى إلى تضاعف التجارة الثنائية تقريبًا؛ لتصل عمليًا إلى 1.2 مليار دولار، مضيفا "وطبقا لتوقعاتنا فإن الاتجاه الإيجابي سيستمر بنهاية العام أيضا".

وتابع الممثل التجاري الروسي قائلا: "المغرب لا يزال حاليا ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا بعد مصر والجزائر".