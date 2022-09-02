الروبوت: هل يمكن أن يساعد في تقديم العلاج النفسي للأطفال؟

وقال الباحثون إنهم يأملون في توسيع دراستهم أكثر، وتقديم نتائج دراستهم في مؤتمر في إيطاليا.

وقال ميكول سبيتال، أحد مؤلفي الدراسة، إنه ليس لديهم أي نية لاستخدام الروبوتات بدلاً من علماء النفس أو غيرهم من المتخصصين في الصحة العقلية، "لأن خبرتهم تفوق بكثير أي شيء يمكن أن يفعله الروبوت".

لكن الدراسة تقترح أن الروبوتات "يمكن أن تكون أداة مفيدة في مساعدة الأطفال على الانفتاح ومشاركة الأشياء التي قد لا يكونون مرتاحين لمشاركتها في البداية".