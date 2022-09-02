السجن مدى الحياة لأم أمريكية تسببت في وفاة رضيعها بالنظام النباتي

قضت محكمة أمريكية بولاية فلوريدا، بالسجن مدى الحياة لأم بتهمة القتل العمد لابنها الرضيع؛ باتباعها نظاما غذائيا نباتيا كان له أثرا بالغا على سوء تغذية طفلها الذي يبلغ من العمر 18 شهرا، وبلغ وزنه أقل من 8 كيلو جرامات، لاعتماد الأسرة على الفواكه والخضروات النيئة فقط، بحسب موقع جلوبال نيوز.



وتدعى الأم المدانة بشيلا أوليري وتبلغ38 عامًا، وأُدينت في يونيو في ست تهم هي القتل العمد من الدرجة الأولى، وإساءة معاملة الأطفال المشددة، والقتل غير العمد، وإساءة معاملة الأطفال، وتهمتي إهمال طفل - في وفاة طفلها "عزرا"، وكان الحكم قد تم تأجيله أربع مرات من قبل، لجانب أن وفاة الرضيع قد كانت في سبتمر من عام 2019، وفقا لشبكة آي بي سي الأمريكية.



وأضافت صحيفة نيوزويك الأمريكية، أن الإدعاء قد قال في مرافعته: "هذا الطفل مات جوعا، وأن العائلة لديها 3 أطفال (أكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما) يعانون أيضا سوء التغذية والإهمال الشديد.



يذكر أن زوجها ينتظر هو الآخر محاكمته بنفس التهم في وقت لاحق.