أوكرانيا: مقتل 48 ألفا و700 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية‎‎

أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 48 ألفا و700 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2009 دبابات و4366 مركبة مدرعة و1126 من النظم المدفعية و289 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و205 مروحيات و15 سفينة و3247 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 105 وحدات من المعدات الخاصة".

في سياق متصل، أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني صباح اليوم أن الجنود الأوكرانيين تمكنوا على مدار اليوم الماضي من قتل 102 جندي روسي وتدمير خمسة مستودعات للذخيرة في جنوب أوكرانيا، وكذلك توجيه ضربات ضد مركز للتحكم في مركبة جوية بدون طيار وعبارة تابعة للجيش الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.