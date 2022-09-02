 العثور علي جثة موظف في مجرى مائي بالعدوه في المنيا - بوابة الشروق
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العثور علي جثة موظف في مجرى مائي بالعدوه في المنيا

كتب - ماهر عبد الصبور :
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 5:41 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 5:41 م
تمكن أهالى مركز العدوة، بالمنيا، من العثور على جثة موظف بالمعاش داخل مجرى مائى، بعد اختفائة بحوالي ١٨ يوما .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ،قد تلقت بلاغا بالعثور أهالى إحدى قرى المركز، على جثة موظف سابق بالمعاش، داخل مجرى مائى بجوار القرية، عقب اختفائه ب 18 يوما، ورحلة البحث عنه، وتحرير محضر تغيب .

وتم نقل الجثمان إلى، مشرحة مستشفى العدوة المركزى، وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وأكد أهلية المتوفى، عدم وجود خلافات اوشبهه جنائية .

وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان المتوفى، عقب التعرف عليه من أهليتة.

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