العثور علي جثة موظف في مجرى مائي بالعدوه في المنيا

تمكن أهالى مركز العدوة، بالمنيا، من العثور على جثة موظف بالمعاش داخل مجرى مائى، بعد اختفائة بحوالي ١٨ يوما .



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ،قد تلقت بلاغا بالعثور أهالى إحدى قرى المركز، على جثة موظف سابق بالمعاش، داخل مجرى مائى بجوار القرية، عقب اختفائه ب 18 يوما، ورحلة البحث عنه، وتحرير محضر تغيب .



وتم نقل الجثمان إلى، مشرحة مستشفى العدوة المركزى، وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وأكد أهلية المتوفى، عدم وجود خلافات اوشبهه جنائية .



وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان المتوفى، عقب التعرف عليه من أهليتة.