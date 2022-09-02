 السلطات الصينية تفرض الإغلاق على مدينة يسكنها 21 مليون نسمة بسبب كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 2 سبتمبر 2022 3:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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