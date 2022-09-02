وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية حق من حقوق المواطنين

الغرف التجارية: أسعار الغذاء تتراجع عالميًا إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية الروسية وستظهر آثارها بالأسواق قريبًا