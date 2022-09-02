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مصر
أزمة مقبرة طه حسين - حفيده يتحدث لـ الشروق: جدي في قلب كل المصريين ورفاته ستبقى في مصر
وزيرة التضامن: الست الشاطرة بتعرف تعمل توازن بين الأسرة والشغل
ضبط 200 شيكارة بإجمالي 10 أطنان دقيق بلدي مدعم
إدارة الحوار الوطني: خُطوة واحدة تفصلنا عن الانتقال إلى النقاش بين المتحاورين
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زيلينسكي: القوات الروسية منعت وسائل الإعلام الأجنبية من دخول محطة زابوريجيا النووية
وزارة النقل السورية: العمل جار لعودة مطار حلب للخدمة بحلول ظهر الجمعة
روسيا اليوم: دوي سلسلة انفجارات قوية في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيا
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مرتضى: عرض الريان لضم زيزو بـ 100 مليون لكنه يرغب في البقاء
حسنية أغادير يفوز على نهضة بركان في افتتاحية الدوري المغربي
نيميجن يعرقل انطلاقة ألكمار المثالية بالدوري الهولندي
رأي
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مسارح القاهرة تستقبل 4 عروض عربية وأجنبية بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته ال29
الفيلم المصري سوبر داون يشارك في الدورة الثانية لمهرجان الأمل السينمائي الدولي بروما
إبداع الإسكندرية يحتفل باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي
عزيز مرقة يحيي حفل كامل العدد في مسرح الزمالك
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وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية حق من حقوق المواطنين
الغرف التجارية: أسعار الغذاء تتراجع عالميًا إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية الروسية وستظهر آثارها بالأسواق قريبًا
رجال أعمال ومستثمرون يدشنون الجمعية المصرية لدعم الصناعة
حوادث وقضايا
السيطرة على حريق محول كهرباء دون إصابات في أبو النمرس
المُشدد 3 أعوام لمدرس هتك عرض تلميذة أثناء الدرس في الإسكندرية
سرقوا أموالا كانت في عهدته.. القبض على المتهمين بقتل شاب في الشرقية
القضاء الإداري تؤيد استبعاد سامح عاشور من انتخابات نقيب المحامين
تليفزيون
محمد عبد الرحمن: حسيت بحب الناس.. ودعوة أمي «تعويذة»
محمد عبد الرحمن: قلبي كان شغال منه 33% فقط
محمد لطفي يكشف عن علاقته بأحمد زكي مع عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس
السبت.. عودة برنامج حديث القاهرة مع خيري رمضان وإبراهيم عيسى وكريمة عوض على القاهرة والناس
أعداد جريدة الشروق
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