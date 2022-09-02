روسيا تعلن استعدادها تصدير 30 مليون طن من الحبوب بنهاية العام

وافقت روسيا مع الأمم المتحدة على ضخ 30 مليون طن من الحبوب بالأسواق الدولية بنهاية عام 2022، للمساعدة في تخفيف نقص الأغذية الناتج، بشكل جزئي، عن الحرب الروسية على أوكرانيا.



وقالت وزارة الزراعة الروسية اليوم الجمعة إن "هذا سيجعل من الممكن مساندة دول محتاجة، والمساعدة في التغلب على نقص الغذاء، وإحداث استقرار للأمن الغذائي حول العالم".



وتقدر الوزارة بأن محصول روسيا من الحبوب سيبلغ 130 مليون طن هذا العام، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح.



وحذرت الأمم المتحدة لأشهر من أن الحرب في أوكرانيا، وكوراث ناجمة عن تغير المناخ، وصدمات مالية، قد عرضت الأمن الغذائي العالمي للخطر في دول فقيرة، لا سيما في أفريقيا.