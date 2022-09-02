اعتقال المسلح الذي حاول اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

ألقت الشرطة القبض على رجل في الأرجنتين، بعد أن صوب مسدسا إلى نائبة رئيس البلاد، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، بينما كانت ترحب بالمؤيدين خارج مقر إقامتها في العاصمة بوينس أيرس، وهي حالة نادرة للعنف السياسي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة أن لقطات فيديو للمشهد، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، الليلة الماضية أظهرت رجلا يقترب على بعد بوصات من نائبة الرئيس ويسحب زناد المسدس ، ولكن الرصاصة لم تنطلق . وتم اعتقال الرجل في الموقع..

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأرجنتين استقطابا مريرا، بعد سنوات من الأزمة السياسية والصراع السياسي الداخلي. حتى الائتلاف الحاكم البيروني منقسم بين مؤيدي كيرشنر من اليسار المتطرف وأتباع فرنانديز الأكثر اعتدالا.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز إن الحادث "محاولة اغتيال ضد نائبة الرئيس" ودعا الأرجنتيين إلى العمل من أجل مجتمع سلمي.

وقال في رسالة فيديو مسجلة "نلتزم باستعادة التعايش الديمقراطي، الذي انتهكه خطاب الكراهية " مضيفا أنه أصدر مرسوما بأن يكون اليوم الجمعة عطلة وطنية وأشار إلى أن "هذا الحادث خطير للغاية".

وأعرب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي اليساري السابق، الذي يسعى لهزيمة جايير بولسونارو في الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) عن تضامنه مع كيرشنر.

وأضاف "هذا العنف والكراهية السياسية، اللذان يشجعهما البعض، يشكلان تهديدا للديمقراطية في منطقتنا".

ووحد ممثلو الحكومة والمعارضة صفوفهم للتنديد بالهجوم، حيث وقف أعضاء مجلس الشيوخ من الجانبين لالقاط صورة معا، في البرلمان، تظهر دعمهم عبر الاتجاهات الحزبية.

والمهاجم/35 عاما/ يحمل الجنسية البرازيلية، ويعيش في الأرجنتين، التي لديها تاريخ من حمل الأسلحة، طبقا لصحيفة "كلارين".