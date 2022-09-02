الداخلية: ضبط المتهم بسرقة هواتف المواطنين من داخل مسجد فى القليوبية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر بأحد المساجد بالقليوبية أثناء آداء فريضة الصلاة.

وقالت الداخلية فى بيانها، إن أجهزة المتابعة الأمنية رصدت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر بأحد المساجد الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء آداء فريضة الصلاة.

ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقام بالإرشاد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.