رئيس الدوما: أمن الطاقة في أوروبا بدون روسيا مستحيل

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، بأن أمن الطاقة في أوروبا بدون روسيا أمر مستحيل.

وقال في تصريحات - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن رؤساء الدول الأوروبية يحتاجون إلى رفع العقوبات وإطلاق خط أنابيب نورد ستريم 2 وإلا فإنهم سيعقدون حياة مواطنيهم أكثر.

وقال فولودين: "أمن الطاقة في أوروبا بدون روسيا مستحيل . حانت لحظة الحقيقة بالنسبة لرؤساء الدول الأوروبية وهناك طريقان للخروج من الوضع الذي وضعوا أنفسهم فيه أولاً، قم بإزالة العقوبات غير الشرعية ضد بلدنا وإطلاق نورد ستريم 2 ، ثانيا: اترك كل شيء كما هو وهذا سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية ويعقد حياة المواطنين بشكل أكبر".

وأضاف أن دولاً أوروبية اشترت العام الماضي 341 مليار متر مكعب من الغاز "منها ما يقرب من 50٪ من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب".

وشدد فولودين على أن "العقوبات التي تستهدف بلادنا أدت إلى أزمة طاقة في الدول الأوروبية التي بادرت إليها". وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل معضلة نقص الغاز خلال رحلة إلى الجزائر لكنه لم ينجح في ذلك.