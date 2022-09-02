الجزائر تُسجل 55 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الجزائرية 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٧٠ ألفا و٣٥٩ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٨١ ألفا و٩٧٩ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٨ حالة.

وأوصت الوزارة، المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.