مصرع 18 شخصا جراء انفجار بمسجد في أفغانستان

لقي 18 شخصًا مصرعهم -بينهم رجل دين بارز- وأُصيب 23 آخرون، إثر انفجار وقع في مسجد بمدينة "هرات" غربي أفغانستان.

وقال مسؤولون محليون -حسبما ذكرت شبكة "تولو نيوز" الإخبارية الأفغانية- إن الانفجار -الذي وقع في مسجد مكتظ بالمصلين أثناء صلاة الجمعة- أسفر عن مقتل مجيب الرحمن أنصاري وهو رجل دين شهير كان معروفًا في أنحاء البلاد بانتقاده للحكومات المدعومة من الغرب على مدى العقدين الماضيين، كما كان يُرى باعتباره مقربًا من حركة طالبان التي تولت مقاليد السلطة منذ عام تقريبًا.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

وعبَّر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد -عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- عن أسفه لمقتل مجيب الرحمن أنصاري، وقال إن منفذي الانفجار سيحاسبون.