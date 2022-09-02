قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلم هو الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية لذا يجب التركيز على تطوير الأداء بما يخدم الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب، منوهًا بأننا لدينا رؤية لمواجهة مشكلتي عجز المعلمين والدروس الخصوصية والجدول الدراسي هذا العام سيكون به فترات مشاهدة للتغلب على عجز المعلمين.



جاء ذلك في كلمته، خلال الحفل الذي نظمه حزب حماة الوطن اليوم الجمعة؛ لتكريم أوائل المرحلة الثانوية العامة والأزهرية والفنية وذوي الهمم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وأضاف حجازي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع قطاع التعليم على رأس أولويات أجندة الحكومة باعتباره أساس تحقيق التقدم والنهضة لذا توجد توجيهات مستمرة من الرئيس بالارتقاء بمستوى العملية التعليمية.



وأوضح أن الوزارة تهدف إلى التركيز على الشق العملي في العملية التعليمية، بما يتفق مع إعداد أجيال على مستوى فائق من الكفاءة والعلم، قائلا: "نسعى إلى البناء على ما تم من تطوير خلال الفترة الماضية، ونسعى أيضًا لتعظيم ما هو موجود من موارد لتحقيق الأهداف".



وأكد أن الرئيس السيسي، اهتم بالمتفوقين والمبدعين لأنهم سيصنعون الفارق في تطوير هذه الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة يوم رياضي بالأسبوع بالتعاون مع وزارة الشباب، وسيكون هناك نشاط فني بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك في إطار تقديم الأنشطة الرياضية والفنية التي تعد واحدة من الحوافز التي تشجع الطلاب لحضور المدرسة وذلك وفقًا للتوجيهات الرئاسية.



وأشار إلى وجود المنصات والقنوات التعليمية والمناهج الدراسية مع الطالب في منزله يؤدي إلى خفض الدروس الخصوصية والتي تعد ظاهرة تستحق الدراسة، لافتًا إلى وجود مساعي كبرى لتشجيع الطلاب على الحضور للمدرسة والعزوف عن الغياب.



وتابع حجازي: "لا أحد ينكر أننا لدينا عجز في المعلمين بجانب مشكلة عدم حضور الطلاب المدرسة وانتشار الدروس الخصوصية"، داعيًا طلاب الثانوية بالتفكير في المستقبل بطموح وشغف من خلال الوصول إلى أعلى مستويات التفوق من أجل تحقيق المنفعة العامة للوطن.