نائب محافظ أسوان تعقد اجتماعا للاستعداد لفعاليات مهرجان التمور بأكتوبر المقبل

عقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائبه المحافظ، اجتماعا تنسيقيا، بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، بجانب مسئولى الجهات المختصة، وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والشركات والبنوك والمزارعيين، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية بالمحافظة لانطلاق فعاليات أكبر مهرجان دولى للتمور بمدينة أسوان فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل فى دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



ومن المقرر أن يتم تنظيم المهرجان بالتعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.



ومن جانبه أكد محافظ أسوان اشرف عطية، الدعم اللا محدود من المحافظة لإنجاح فعاليات المهرجان الدولى السادس للتمور والذى يعتبر أكبر منصة عالمية متخصصة فى التسويق والاستثمار لجميع المنتجات بما سيساهم فى تعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.2 مليون نخلة، مع الدعم العلمى والابتكارى للمزارعيين، بجانب الاستفادة من الخبرات والنجاحات التى شهدتها الدورات السابقة لهذا المهرجان الهام.



فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، أن أسوان تعتبر من أهم مناطق زراعة النخيل، حيث تضم الأصناف الجافة والنصف جافة وتتركز بمراكز المحافظة الخمس، حيث يتم تنظيم ندوات إرشادية توعوية للمزارعيين لتشجيعهم على المشاركة به، مشيرة إلى أن المهرجان سيضم العديد من المسابقات والتى تصل إلى 9 مسابقات، مما يتطلب معه أهمية المشاركة الواسعة من مزارعى أسوان للحصول على الجوائز المتنوعة التى تم رصدها بالمهرجان.



وأضافت أبو زيد أنه جارى تقسيم وفرز المتقدمين كعارضين ومتسابقين، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهة المنظمة للمهرجان لزيادة المساحات المخصصة للمعروضات الخاصة "بالحرف اليدوية التراثية"، وذلك فى ظل الإقبال المتزايد من العارضين للمشاركة فى المهرجان لعرض منتجات مخلفات النخيل المتنوعة.