المهندسين: أعداد المقبولين بالكليات والمعاهد الهندسية لا يتجاوز 25 ألف طالب

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي أن عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية لن يتجاوز 25 ألف طالب هذا العام، طبقا لما تم الاتفاق عليه مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال اللقاء السابق.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بحضور المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب.



وتم خلال الاجتماع مناقشة المطالب التى تقدم بها النبراوي للوزير أيمن عاشور، وقُدمت من قبل لوزير التعليم العالي السابق، الدكتور خالد عبدالغفار، وبينها الالتزام بمطالب نقابة المهندسين بتقليل الأعداد التي تتراوح بين 42-45 ألف سنويا، إلى 25 ألف لهذا العام الدراسى.



كما تطرق النقاش لأهمية التعليم الفني، وضرورة اجتياز خريجي التعليم الفني لاختبار المعادلة ليكون لهم الحق في الالتحاق بالتعليم الهندسي، بينما يلتحق باقي خريجي التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية الجديدة التي أنشأتها الدولة مؤخراً، وهو ما أكد عليه وزير التعليم العالي، موضحا قبوله وتبنيه مقترح نقيب المهندسين بشأن تأسيس نقابة التكنولوجيين، لتضم خريجي الجامعات التكنولوجية.

وأوضح عاشور أنه سيتم تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، و بحث اشتراطات حصولها على الجودة للاستمرار وضمان جودة العملية التعليمية.

وتم التأكيد خلال اللقاء، أنه سيتم مناقشة اختبارات مزاولة المهنة بين مسئولى الوزارة والنقابة للعمل على تطبيقها وإقرارها.



ومن جانبه، شدد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين على ضرورة ألا يتعدى عدد الطلاب المقبولين بالجامعات والمعاهد الخاصة الأعداد المحددة من قبل لجنة قطاع التعليم الهندسي بالوزارة.

كما أكد النبراوي، أن هذه النتائج التي تم الوصول إليها هي خطوة على الطريق، وسنواصل مساعينا من أجل تحقيق مطالب المهندسين، والارتقاء بالمهنة، وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة والمرضية للجمعية العمومية في هذا الشأن.