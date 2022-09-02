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لوفتهانزا تعلن نهاية إضراب الطيارين

فرانكفورت (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:28 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:28 م
من المقرر أن ينتهي إضراب الطيارين في لوفتهانزا، كبرى شركات الطيران الأوروبية، منتصف هذه الليلة.

فبعد إلغاء أكثر من 800 رحلة اليوم الجمعة تعتزم شركة الطيران العملاقة أن تزيد استخدام جدول رحلاتها يوم غد السبت على أكمل وجه ممكن.

كانت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" قد حصرت نطاق السجال العمالي بمدى 24 ساعة.

من المقرر أن تبدأ الرحلات الأولى من محوري فرانكفورت وميونخ في الصباح الباكر.

وكإجراء احترازي ألغت لوفتهانزا جميع رحلات الشركة الأساسية تقريبا بمجموع 130 ألف مسافر متضرر اليوم الجمعة.

ومع هذه الاستراتيجية يجب تحقيق خطة طيران عادية ومستقرة لإعادة التشغيل بدءا من يوم غد السبت.

ويتعلق الأمر بنهاية الأسبوع الأخير من العطلات المدرسية في ولايات هيسن وراينلاند بفالتس وسارلاند.

أعلنت شركة لوفتهانزا مساء اليوم الجمعة أنه لن يكون هناك على الأرجح إلغاء للرحلات – لكن التأخير محتمل.

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