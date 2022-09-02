تركيا: أردوغان يلتقي الدبيبة في إسطنبول

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إسطنبول.

وجرى لقاء أردوغان والدبيبة مغلقا في قصر "وحيد الدين" بمدينة إسطنبول، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في بيان صحفي مساء اليوم، إن الاجتماع تناول متابعة الملف السياسي وعدد من الملفات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، بحضور مسؤولين بارزين من الجانبين التركي والليبي.

"وركز هذا الاجتماع على متابعة الملف السياسي، وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الانتخابات"، وفق البيان .

"كما تم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وكذلك زيادة التعاون العسكري بين البلدين من خلال التدريب والتطوير لكافة القوات العسكرية والقوات المساندة".

وأكد الرئيس التركي خلال افتتاحه للقاء على "ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة طرابلس من أي محاولات عسكرية، والتغيير لا يتم إلا عبر الانتخابات"، مؤكدا "دعمه وتعاونه مع ليبيا في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، مترحّمًا على أرواح الذين سقطوا في الاعتداء الأخير"، حسب البيان.

وفي كلمة رئيس الوزراء، "أكد على أهمية دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية"، معتبرا أن ما جرى في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي هو "محاولة للاستيلاء على السلطة بواسطة السلاح والمؤامرات، ولا بديل لبلادنا عن الانتخابات"، كما جاء في البيان.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على برنامج عمل بين البلدين "يشمل التعاون العسكري ومجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشروعات المتوقفة".

وتم توجيه دعوة للرئيس التركي لحضور أعمال المنتدى التركي الليبي الأول المزمع انعقاده في نوفمبر القادم بحضور شركات تركية متخصصة، والذي رحَّب بذلك، حسب البيان.

ومنذ أشهر، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا التي كلّفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، والثانية يقودها الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.