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تعثر ثاني أكبر مطارات روسيا ازدحاما في سداد فوائد سندات

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 3:10 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 3:10 م

انضم مطار "دوموديدوفو" بموسكو، خامس مطار في أوروبا من حيث الازدحام قبل غزو أوكرانيا، إلى قائمة طويلة من الشركات الروسية التي لم تسدد فوائد السندات في الموعد المحدد، حيث يبدو أن العقوبات تؤثر بشدة على سداد الديون الدولية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وكان لدى الشركة التزامان منفصلان الشهر الماضي بدفع فوائد بإجمالي 3ر17 مليون دولار، وفقا لحسابات بلومبرج. ولم يتلق حاملو السندات الأموال بعد انتهاء فترة السماح.

وقالت شركة "دي إم إي ليمتد"، التي تدير المطار، في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبرج إنها تعترف بعدم السداد وذكرت أنها تقيم حاليا "خيارات بديلة لسداد المبالغ".
وأوضحت الشركة أن لديها "السيولة الكافية" وأنها "ملتزمة بضمان معالجة هذه المدفوعات بسلاسة لدى دفعها".


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