 غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 13 منطقة بمدينة إسنا بالأقصر - بوابة الشروق
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غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 13 منطقة بمدينة إسنا بالأقصر

كتب - محمد راشد:
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 2:33 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 2:33 م

أعلنت هندسة كهرباء إسنا بالأقصر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بالمدينة، وذلك غدًا السبت، الموافق ٣ سبتمبر.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي عنها تشمل شارع البحر القديم والجديد، عزبة الخزان، المستشفى القديمة، السنترال الجديد، عملية المياه الجديدة الصرف الصحي، دويح، الشيخ سعد، حسن فارس، وجسر السيالة، ومغذي الري، ومغذي الشركة الإيطالية، ومغذي المطحن، على أن يستمر الانقطاع لحين الانتهاء من الإصلاح.

وأكدت، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لبرنامج الصيانة المبرمج الخاص بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، وعمل الصيانة اللازمة للوحة رقم (١) بجوار المستشفى القديم.

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