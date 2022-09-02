إسرائيل توافق على شراء طائرات للتزود بالوقود من أمريكا وسط توتر مع إيران

تعتزم إسرائيل شراء طائرات للتزود بالوقود في الجو من الولايات المتحدة، قد تكون مفيدة حال شن هجوم محتمل على المواقع النووية الإيرانية، حسبما ذكرت صحيفة "جيروازليم بوست" اليوم الجمعة.

وأفادت الصحيفة بأن سلاح الجو الإسرائيلي وقع اتفاقا للحصول على أربع طائرات "بوينج كيه سي- 46"،بقيمة 4ر927 مليون دولار، للتزود بالوقود في الجو.

وأضاف التقرير أن: "الطائرات الأربع الجديدة التي سيبدأ وصولها في 2025 من المقرر أن تحل محل سرب ريئيم القديم المؤلف من طائرات التزود بالوقود طراز بوينج 707 وطائرات حربية لدى سلاح الجو الإسرائيلي الذي يحلق بهيئات مختلفة منذ أكثر من نصف قرن".

ووصف وزير الدافاع الإسرائيلي بيني جانتس الصفقة بأنها مهمة.

ونقلت جيروزاليم بوست عن جانتس قوله: "ستمكن طائرات التزويد بالوقود التي يتم شراؤها، إلى جانب الحصول على سرب من طائرات إف- 35 ومروحيات وغواصات وذخائر متطورة، الجيش الإسرائيلي من التصدي للتحديات الأمنية، القريبة والبعيدة".

وأضاف: "هذا عهد جديد للتحالف القوي والأواصر الاستراتيجية بين مؤسسات الدفاع وحكومتي إسرائيل والولايات المتحدة".

وتنتقد الحكومة الإسرائيلية بشدة المحاولات الجارية حاليا لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مؤخرا أنه لا يعارض إبرام اتفاق إلا أن النسخة الحالية غير كافية.

وتطالب إسرائيل باتفاق يمتد لمدة أطول ويشمل مراقبة أكثر صرامة للبرنامج النووي الإيراني، وفرض قيود على برنامج الصواريخ لطهران.

وستسمح الطائرات الجديدة التي يبلغ مدى طيرانها نحو 12 ألف كيلومتر، للطائرات الحربية الإسرائيلية أن تغطي كامل المسافة بين إسرائيل وإيران. وتستطيع الطائرات الجديدة ضخ 5500 لتر من الوقود في الدقيقة ويمكنها تزويد ثلاث طائرات حربية بالوقود في آن واحد خلال أربع دقائق.

يذكر أن طائرات إسرائيلية دمرت المفاعل النووي العراقي الوحيد أوزيراك، جنوب شرق بغداد، وحلقت فوق الأردن والسعودية دون إمكانية التزود بالوقود فوق مناطق معادية.