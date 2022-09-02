 رئيس النواب اللبناني يتسلم رؤية الهيئات الاقتصادية لخطة التعافي - بوابة الشروق
الجمعة 2 سبتمبر 2022 10:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

رئيس النواب اللبناني يتسلم رؤية الهيئات الاقتصادية لخطة التعافي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:46 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 9:46 م

استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأوضاع الاقتصادية مع وفد من الهيئات الاقتصادية في لبنان برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير.

وقام شقير بتسليم رؤية الهيئات الاقتصادية في لبنان لخطة التعافي الاقتصادي في لبنان لرئيس مجلس النواب.

على صعيد متصل، استعرض بري الأوضاع العامة في البلاد وشئونًا تشريعية خلال لقائه بعضو كتلة الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب.

وعرضت أيوب مع الرئيس بري الأوضاع الإنمائية في منطقة جزين وساحلها خصوصًا مخاوف أبناء المنطقة من حرمانهم أو تقليص حقهم المكتسب بالاستفادة من التغذية من الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة التوليد التابعة لمصلحة مياه الليطاني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك