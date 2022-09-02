رئيس النواب اللبناني يتسلم رؤية الهيئات الاقتصادية لخطة التعافي

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استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأوضاع الاقتصادية مع وفد من الهيئات الاقتصادية في لبنان برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير.

وقام شقير بتسليم رؤية الهيئات الاقتصادية في لبنان لخطة التعافي الاقتصادي في لبنان لرئيس مجلس النواب.

على صعيد متصل، استعرض بري الأوضاع العامة في البلاد وشئونًا تشريعية خلال لقائه بعضو كتلة الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب.

وعرضت أيوب مع الرئيس بري الأوضاع الإنمائية في منطقة جزين وساحلها خصوصًا مخاوف أبناء المنطقة من حرمانهم أو تقليص حقهم المكتسب بالاستفادة من التغذية من الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة التوليد التابعة لمصلحة مياه الليطاني.