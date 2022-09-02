رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يشيد بشحنة أول لقاح محلي الصنع لكوفيد-19

أشاد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان ديوك- سو"، اليوم الجمعة، بإطلاق أول لقاح محلي لكوفيد-19 في البلاد، قائلا "إنه يمكن أن يساعد "سول" على ضمان التوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم ".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن "هان" أدلى بهذه التصريحات بمناسبة شق أول لقاح كوفيد-19 مطور محليا في البلاد من شركة "أس كي بيوسيونس" للعلوم الحيوية (SK Bioscience)، طريقه إلى مواقع التوزيع في مصنعها في أندونج، على بعد حوالي 270 كيلومترًا جنوب العاصمة "سول".

وقال "هان" إن كوريا الجنوبية ضمنت "سيادة اللقاح" من خلال تطوير لقاح محلي، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يسهم هذا أيضا في الإمداد العادل للقاحات في المجتمع الدولي حيث يستمر عدم المساواة في اللقاحات".

كما تعهد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي بأن بلاده تهدف إلى أن تصبح واحدة من الدول التي تزود العالم بلقاحات وعلاجات كوفيد-19.

وأُطلق على اللقاح اسم "سكاي كوفيون" ( SKYCovione)"، وهو أول لقاح محلي في كوريا الجنوبية، وقد أكمل بنجاح جميع المراحل الثلاث من تجربته السريرية، وأجرت الشركة تجربة سريرية من المرحلة الثالثة على حوالي 4,000 بالغ في ستة بلدان - تايلاند وفيتنام ونيوزيلندا وأوكرانيا والفلبين وكوريا الجنوبية.

واللقاح الجديد عبارة عن لقاح بروتيني مأشوب يعتمد على جزيئات نانوية جديدة مكونة من عنصرين يمكنهما زيادة التأثير المناعي إلى أقصى حد.

وقد تم تطويره بالاشتراك مع معهد تصميم البروتين في جامعة واشنطن.