 روسيا اليوم: دوي سلسلة انفجارات قوية في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيا - بوابة الشروق
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روسيا اليوم: دوي سلسلة انفجارات قوية في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 2:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 2:53 ص

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن 5 انفجارات قوية دوت في مدينة ميليتوبول بجنوب مقاطعة زابوروجيا.
وأضافت القناة أن الانفجارات وقعت في الجزء الشمالي الغربي من المدينة.. دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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