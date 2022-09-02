روسيا اليوم: دوي سلسلة انفجارات قوية في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيا

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن 5 انفجارات قوية دوت في مدينة ميليتوبول بجنوب مقاطعة زابوروجيا.

وأضافت القناة أن الانفجارات وقعت في الجزء الشمالي الغربي من المدينة.. دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.